Посол США в Азербайджане обсудил с американским сопредседателем нагорно-карабахский конфликт

2017-11-07 13:24 | www.apa.az | 5

«Мы продолжаем оказывать содействие лидерам стран в целях мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта».

Как сообщает северное бюро АПА, об этом посол США в Азербайджане Роберт Секута сказал во время встречи с представителями местной общины в синагоге, расположенной в поселке Красная Слобода Губинского района.

Дипломат отметил, что во время недавнего посещения Вашингтона он провел встречу с американским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Эндрю Шофером.

«Мы с ним провели обмен мнениями о том, какие шаги необходимо предпринять для продвижения процесса. После прихода к власти в США новой администрации были приняты решения относительно того, в какой форме следует продолжать данный процесс. Также было принято решение о назначении нового сопредседателя в МГ ОБСЕ. Мы продолжаем работать в этом направлении», - сказал он.