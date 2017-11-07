Саакашвили рассказал о шантаже со стороны Порошенко

2017-11-07 11:48 | www.oxu.az | 4

Президент Украины Петр Порошенко выдвинул требования к третьему президенту Грузии Михеилу Саакашвили.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил сам Саакашвили в прямом эфире программы "Большой вечер" на телеканале NewsOne.

По его словам, приближенный к Порошенко человек передал ему послание с условиями, которые должен выполнить Саакашвили.

"Власть очень волнуется. Три дня назад ко мне пришел человек, которого я хорошо знаю, он разговаривал с одним из ближайших Петра Алексеевича, и он передал мне меседж Петра Алексеевича, а этот человек, который передавал месседж, видит Порошенко каждый день. Ко мне есть два требования: первое - я должен атаковать Юлию Тимошенко, потому что Тимошенко ему не нравится... И второе, что он мне сказал: я не имею права затрагивать коррупцию в оборонном секторе", - сказал он.

Далее Саакашвили рассказал, что отказался от условий, предоставленных посланником президента. Также он сообщил, что ему угрожали.

"Мне указали на судьбу грузин, которых без суда и следствия схватили на улице, абсолютно беззаконно выслали в Грузию... СБУ, как мне он сообщил, собирало все это время на меня компромат, и они этот компромат сольют дружественной власти, телевидению и средствам масс-медиа", - сказал он.

Н.О.