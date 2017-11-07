Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева поддержала юных футболистов (ФОТО)

2017-11-07 13:12 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Шестого ноября от имени вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой на стадионе «Далга Арена», расположенном в Хазарском районе Баку, был представлен спортивный инвентарь для юных футболистов, сообщили во вторник в IDEA.

Следует отметить, что, учитывая особое внимание, уделяемое Лейлой Алиевой пропаганде и поощрению здорового образа жизни среди молодежи в Азербайджане, Региональная федерация футбола Баку и спортивный клуб «Хазри» обратились к ней в связи с оказанием материальной помощи юным спортсменам.

Спортивный инвентарь был представлен юным футболистам посетившими их в ходе тренировочного процесса представителями ОО IDEA, АФФА и Общественного объединения молодежного движения "Cavan".

С самого создания ОО IDEA вопросы здорового и ответственного развития молодого поколения составляют неразрывную часть проектов, реализуемых организацией.

Для усиления деятельности в этом направлении запланированы сотрудничество и реализация совместных проектов между IDEA и новосозданным молодежным движением "Cavan".

(Текст: Кямаля Сеидова)