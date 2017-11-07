Коридор БТК увеличит торговый потенциал региона - Эрдоган

2017-11-07 13:13 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК) увеличит торговый потенциал региона, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают во вторник турецкие СМИ.

По словам Эрдогана данный проект является альтернативой воздушным и морским грузоперевозкам.

Президент Турции отметил, что БТК являться наглядным примером регионального сотрудничества.

«Главной целью является увеличение ежегодных объемов грузоперевозок по БТК с 6,5 до 17 миллионов тонн, а в последствии до 25 и 50 миллионов тонн в год», - сказал Эрдоган.

Напомним, что в понедельник 30 октября в Бакинском международном морском торговом порту состоялась торжественная церемония по случаю открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

В церемонии приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган, главы правительств - Казахстана Бакытжан Сагинтаев, Грузии Георгий Квирикашвили, Узбекистана Абдулла Арипов, а также делегации Таджикистана и Туркменистана.

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

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