Азербайджан и Турция обсудили перспективы расширения Южного газового коридора

2017-11-07 13:31 | www.apa.az | 5

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов отправился в Турцию по приглашению министра энергетики и природных ресурсов страны Берата Албайрака.

Как сообщили АПА-Экономикс в пресс-службе министерства, в рамках визита состоялась встреча с участием министров двух стран. П.Шахбазов отметил, что это его первый официальный зарубежный визит в качестве министра энергетики и поблагодарил Б. Албайрака за приглашение.

На встрече основное внимание было уделено реализуемой совместно с Турцией энергетической политике по поставкам энергетических ресурсов на мировые рынки по альтернативным маршрутам. Было отмечено, что выполнение работ по проекту TANAP находится на высоком уровне, что имеет важное значение для начала поставок азербайджанского газа в Турцию в запланированные сроки. На встрече обсуждались перспективы расширения Южного газового коридора и позитивное влияние встреч, проводимых в рамках Консультативного совета. В ходе обсуждений были затронуты вопросы энергетического сотрудничества между двумя странами, а также проекты Petkim, STAR и влияние таких проектов на товарооборот между странами. Стороны также обменялись мнениями о текущей ситуации на мировом энергетическом рынке.