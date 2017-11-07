Министры Турции и Азербайджана обсудили совместные энергопроекты стран (версия 2) (ФОТО)

2017-11-07 13:29 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак и министр энергетики Азербайджана Первиз Шахбазов обсудили совместно реализуемые странами энергетические проекты. Об этом написал во вторник в своем микроблоге в соцсети Twitter Берат Албайрак.

Как пишет Албайрак, на встрече обсуждались ход реализации проекта TANAP, а также развитие связей в сфере энергетики.

Встреча прошла в Анкаре, куда азербайджанский министр прибыл по приглашению Берата Албайрака.

Как сообщили Trend в минэнергетики Азербайджана, визит Первиза Шахбазова в Турцию носит ознакомительный характер.

В ведомстве сообщили, что Шахбазов особо отметил тот факт, что его первый официальный визит в новой должности состоялся именно в Турцию, и это является показателем дружбы, братства и стратегического сотрудничества двух стран.

Среди обсуждаемых двумя министрами вопросов были также запуск железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, проекты Petkim и НПЗ Star и инвестиции в них, а также влияние, которое они оказывают на торговый оборот между двумя странами.

Трубопровод TANAP будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта “Южный газовый коридор”, который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства ТАР газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

(Авторы: Руфиз Хафизоглу, Максим Цурков)