Предлагается повысить зарплаты депутатов - ОБНОВЛЕНО

2017-11-07 13:46 | www.apa.az | 4

Заместитель исполнительного секретаря Партии Ени Азербайджан (ПЕА), депутат Сиявуш Новрузов сказал, что сотрудникам и депутатам Милли Меджлиса не хватает их зарплаты. Он предложил повысить депутатам зарплату.

Как сообщает АПА, сегодня на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса в ходе обсуждения бюджета на следующий год С. Новрузов сказал, что зарплаты депутатов меньше, чем у начальника полиции или прокурора какого-то района.

С. Новрузов отметил, что бюджет Милли Меджлиса меньше бюджета отдельно взятого района: «Все ищут крайнего в лице Милли Меджлиса. Кроме того, у нас есть группы дружбы, которые хотя бы раз в 2-3 года должны посещать страны, с которыми они сотрудничают. Все это должно учитываться».

В свою очередь, министр финансов АР Самир Шарифов заявил, что Милли Меджлис может поднять вопрос об увеличении собственного бюджета в любое время, которое сочтет нужным.

По словам министра, вопрос об увеличении окладов сотрудников Милли Меджлиса и депутатов рассматривается и обсуждается в рамках бюджета.

«Милли Меджлис может поднять этот вопрос в любое приемлемое для него время, а мы можем рассмотреть его положительно», - сказал Шарифов.