В США умер автор хита «Everlasting Love» – АУДИО

2017-11-07 11:58 | www.oxu.az | 4

В США на 73-ем году жизни скончался американский певец Роберт Найт, который в 1967 году написал хит «Everlasting Love», сообщает Oxu.Az со ссылкой на издание Tennessean.

По данным издания, артист скончался 5 ноября после «недолгой болезни».

Роберт Найт начал свою карьеру в группе, которая была создана вместе с его школьными друзьями, однако затем он решил петь сольно.

Музыкант прославился после выхода песни «Everlasting Love», которая заняла 13 место в еженедельном американском хит-параде Billboard Hot 100.

Кроме того, Найт написал песни «Isn\'t It Lonely Together» и «Blessed Are The Lonely», также вошедшие в списки хит-парада ста наиболее популярных песен в США.

A.C.