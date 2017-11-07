Депутат: «Счетная палата должна проверить работу Фонда страхования вкладов»

2017-11-07 13:52 | www.apa.az | 4

«Счетной палате Азербайджана следует проверить, как тратятся средства, выделенные из государственного бюджета Азербайджанскому фонду страхования вкладов».

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом заявил депутат Вахид Ахмедов в ходе обсуждения пакета госбюджета на 2018 год на сегодняшнем совместном заседании парламентских комитетов.

«До сих пор около 43 тысяч вкладчиков Bank Standard не могут вернуть свыше 150 миллионов манатов. Из госбюджета на этот год Азербайджанскому фонду страхования было выделено 500 миллионов манатов для выплаты компенсаций вкладчикам закрывшихся в стране банков. Счетной палате следует провести аудит выделенных 500 миллионов манатов. Если эти деньги были выделены фонду, то почему вкладчики до сих пор не могут получить свои деньги назад? Мы получаем от вкладчиков сотни жалоб в связи с этой проблемой».

Вахид Ахмедов добавил, что проблемы в банковской системе не решены: «Мы не видим оздоровления банковской системы, ликвидность и другие проблемы не нашли своего решения. Доверие населения к банковской системе подорвано», - сказал депутат.