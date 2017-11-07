Президент: «Работа по соглашению между Азербайджаном и ЕС продвигается в позитивном направлении» - ОБНОВЛЕНО

2017-11-07 14:20 | www.apa.az | 3

Президент Ильхам Алиев 7 ноября принял делегацию в составе послов по особым поручениям Восточного партнерства Европейского Союза. Как сообщает АПА, от имени всех присутствующих на встрече послов посол по особым поручениям, представляющий председательствующую в настоящее время в Восточном партнерстве ЕС Эстонию, Яан Рейнхольд, заявил, что представляемая им структура уделяет особое внимание связям с Азербайджаном, и работа по соглашению между Азербайджаном и ЕС продвигается в позитивном направлении.

Яан Рейнхольд сказал, что достигнуто значительное продвижение в связи с новым соглашением, и Европейский Союз и впредь будет прилагать все усилия в этом направлении. Касаясь Саммита Восточного партнерства, который в ближайшее время пройдет в Брюсселе, посол отметил, что ЕС остается приверженным принципам Восточного партнерства и связанным с ним проектам, и высоко ценит это сотрудничество. Дипломат еще раз отметил, что связи между Азербайджаном и ЕС развиваются в позитивном и динамичном русле. Яан Рейнхольд сказал, что сотрудничество ЕС-Азербайджан опирается на крепкие основы с позиции полной реализации существующего потенциала. Посол сообщил, что развитие Азербайджана в сфере демократических реформ имеет большое значение, и приобретенный в сфере свободы вероисповедания, толерантности, межкультурного диалога опыт Азербайджана очень ценен. Я.Рейнхольд также подчеркнул важность стратегического партнерства в энергетической сфере.

Президент Ильхам Алиев, коснувшись в свою очередь, февральского визита в Брюссель, отметил, что этот визит сыграл большую роль в развитии связей в рамках Восточного партнерства и Еврокомиссии в целом.

Глава государства подчеркнул значимость инициативы Восточного партнерства с точки зрения расширения связей между Азербайджаном и ЕС. Президент оценил подписание Азербайджаном документов о стратегическом партнерстве с более чем 10 странами-членами организации как хороший показатель. Коснувшись соглашения между Азербайджаном и ЕС, глава государства сказал, что работа в этом направлении продвигается успешно. Президент Ильхам Алиев отметил, что политические связи развиваются успешно, связи разносторонние и охватывают широкие сферы, в частности демократическое развитие, мультикультурализм, экономику и др. Отметив, что Европа является основным торговым партнером Азербайджана, глава государства сказал, что связи развиваются также в инвестиционной, энергетической, транспортной, социальной областях. Президент Ильхам Алиев оценил визит делегации в расширенном составе как проявление успешного сотрудничества. Он выразил надежду, что этот визит позволит членам делегации стать свидетелями идущих в Азербайджане процессов и получить о нашей стране больше информации.



В ходе беседы были обсуждены перспективы сотрудничества.

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11.43

Президент Азербайджана принял делегацию в составе послов по особым поручениям Восточного партнерства Европейского Союза.

Как сообщает АПА, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.