Акцизы на алкоголь повысят в два раза

2017-11-07 12:09 | www.oxu.az | 4

Правительство Азербайджана планирует повысить ставки акцизов на импорт алкогольной продукции и табачных изделий в 2 раза, заявил министр финансов Самир Шарифов.

Об этом Oxu.Az передает со ссылкой на Интерфакс Азербайджан.

«Акцизы на алкогольную продукцию и табачные изделия планируется увеличить в 2 раза. Необходимые предложения уже подготовлены и скоро будут представлены в Милли Меджлис», - сказал С.Шарифов во вторник при обсуждении парламентскими комитетами проекта госбюджета Азербайджана на 2018 год.

Министр добавил, что предложения о повышении ставок акцизов на импортную алкогольную и табачную продукцию также представлены президенту Азербайджана.

Ранее глава Государственного таможенного комитета Айдын Алиев подтвердил наличие планов по повышению акцизов на импорт табака и алкоголя.

«Вопрос повышения акцизов на некоторые виды импортируемой продукции находится на повестке дня, ведутся соответствующие обсуждения с правительством. Повышение акцизов может коснуться импортируемой в Азербайджан табачной и алкогольной продукции», - отметил А.Алиев.

По его словам, табачные изделия и алкоголь не являются продуктами первой необходимости.

«Кроме того, в Азербайджане достаточно предприятий производящих аналогичную продукцию, а наша задача заключается в защите внутреннего рынка», - подчеркнул глава ГТК.

Л.А.

