Депутаты Узбекистана обсуждают исполнение бюджета страны

2017-11-07 13:45 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - Доходы госбюджета Узбекистана за 9 месяцев 2017 года составили 35 триллионов 589,5 миллиарда сумов, расходы - 35 триллионов 400,4 миллиарда сумов.

Такие данные приведены в ходе обсуждения исполнения Государственного бюджета Республики Узбекистан за 9 месяцев 2017 года фракциями Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) и Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ).

Согласно отчету Кабинета министров страны, за три квартала ВВП Узбекистана увеличилось на 5,3 процента, объем промышленности возрос на 4,1 процента, сельское хозяйство на 3,5 процента, сектор услуг на 6,4 процента, сфера строительства на 5,3 процента.

Объем производства микрофирм и малых предприятий вырос на 105,6 процента в результате реализации программы по их государственной поддержке.

На развитие дорожно-транспортной, инженерно-коммуникационной инфраструктуры за 9 месяцев выделены 2, 450 триллиона сумов.

Годовой рост сельского хозяйства составил 6-7 процентов, его доля в ВВП - 17,2 процента. В аграрной сфере трудятся свыше 3,6 миллиона рабочих и служащих.

Государством осуществляются меры по переработке сырья, производству экспортоориентированной продукции. В частности, начата работа по реализации 63 проектов в сфере потребительских товаров. За счет этого будет обеспечена ежегодная переработка 140,7 тысячи тонн плодоовощной и 10,2 тысячи тонн мясомолочной продукции.

За отчетный период созданы 285,4 тысячи рабочих мест в рамках проектов по выращиванию в личном подворье гражданами сельхозпродукции, содержанию крупного рогатого скота, овец, кроликов и заготовке мяса, развитию птицеводства и пчеловодства, организации мини-теплиц.

За 9 месяцев инвестиции в объеме 32 миллионов долларов привлечены в сферу производства готовой текстильной и швейно-трикотажной продукции Узбекистана.

При этом задействованы 3 новых и модернизированных современных предприятия легкой промышленности, на которых создано более 1 тысячи новых рабочих мест.

За 9 месяцев были выделены денежные средства санаториям и домам-интернатам престарелых и инвалидов в размере 65 миллиардов сумов, центрам реабилитации инвалидов - 14,2 миллиарда сумов, в результате более 85 тысячам граждан была оказана социальная помощь.

Для финансирования социальных расходов из госбюджета были затрачены из общих расходов 19, 410 триллионов сумов, или 54,8 процента.

Для одиноких престарелых, пенсионеров и инвалидов за отчетный период доставлены 1625 инвалидных колясок, 303 слуховых аппарата, 1,167 тысячи тростей и 820 пар костылей.

Официальный курс на 7 ноября составляет 8 078 сумов/USD.

(Автор: Диана Алиева. Редактор: Хазар Ахундов)