Тунзаля Агаева раскрыла убийство вместе с Эркюлем Пуаро в Восточном экспрессе (ФОТО)

2017-11-07 13:46 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в кинотеатре Park Cinema Flame Towers прошла премьера фильма американского режиссёра Кеннета Брана "Убийство в Восточном экспрессе" по одноимённому роману Агаты Кристи. Мировая премьера фильма прошла 2 ноября 2017 года. Звездной гостьей вечера стала заслуженная артистка Азербайджана, певица и композитор Тунзаля Агаева.

Интересно, несмотря на то, что Тунзаля Агаева не читала это произведение Агаты Кристи и не смотрела одноименный фильм режиссера Сидни Люмета, вышедший на экраны в 1974 году, уже в середине картины назвала имя преступника. "Моя интуиция меня не подводит", - сказала она во время просмотра фильма своему продюсеру Ялчыну Джаббарову.

Председатель молодежной ассоциации ADDIM Гусейн Джавадзаде отметил, что проект Cinemaya ADDIMla, который реализуется ADDIM и сетью кинотеатров CinemaPlus с участием деятелей культуры и искусства, телеведущих и певцов направлен на популяризацию среди молодежи просмотров фильмов в кинотеатрах города.

Фильм рассказывает о бельгийском сыщике, Эркюле Пуаро, раскрывающем убийство на борту поезда. Путешествие на одном из самых роскошных поездов Европы неожиданно превращается в одну из самых стильных и захватывающих загадок в истории. Экранизация романа автора множества бестселлеров Агаты Кристи «Убийство в «Восточном экспрессе» рассказывает историю тринадцати пассажиров поезда, каждый из которых находится под подозрением. И только сыщик должен как можно быстрее разгадать головоломку, прежде чем преступник нанесет новый удар.

В ролях: Дейзи Ридли, Джонни Депп, Майкл Пенья, Оливия Колман, Люси Бойнтон, Мишель Пфайффер, Пенелопа Крус, Джош Гэд, Уиллем Дефо, Кеннет Брана, Джуди Денч, Миранда Рейсон, Дерек Джейкоби, Том Бейтман, Сергей Полунин, Лесли Одом-мл.

(Автор: Вугар Иманов)