Глава государства: «Азербайджан поддерживает Афганистан» - ОБНОВЛЕНО

2017-11-07 14:22 | www.apa.az | 3

7 ноября президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром финансов Афганистана Аклилом Ахмедом Хакими.

Как сообщает АПА, во время беседы глава государства отметил наличие сильных партнерских связей между двумя странами. По словам Ильхама Алиева, сотрудничество между Азербайджаном и Афганистаном уже охватывает такую важную сферу как политический диалог, а также другие направления.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул важность встреч между главами Азербайджана и Афганистана для развития двусторонних отношений, напомнив при этом о недавнем визите в нашу страну президента Афганистана Мухаммеда Ашрафа Гани, а также о встречах с афганским лидером на различных международных мероприятиях. Глава государства выразил надежду, что достигнутые во время встреч на высшем уровне договоренности будут полностью претворены в жизнь.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан оказывает поддержку Афганистану. При этом он отметил участие Азербайджана в миротворческой миссии в Афганистане и его активную роль в ее логистической поддержке. В то же время, глава государства указал на важность расширения сотрудничества в сфере инвестиций и экономики.

В свою очередь, министр финансов Афганистана Аклил Ахмед Хакими подчеркнул, что руководство и народ Афганистана высоко ценят поддержку, оказываемую Азербайджаном. Он отметил, что основная цель его визита заключается в обсуждении вопросов, касающихся реализации достигнутых договоренностей.

В ходе переговоров стороны провели обмен мнениями по перспективам сотрудничества.

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7 ноября президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром финансов Афганистана Аклилом Ахмедом Хакими.

Как сообщает АПА, информацию об этом распространила пресс-служба президента.