Самир Шарифов: «Нависшая над Международным банком угроза устранена»

2017-11-07 14:25 | www.apa.az | 4

«Ни один вкладчик Международного банка Азербайджана не пострадал, все права вкладчиков защищены, они получают обратно свои средства».

Как передает АПА-Экономикс, об этом сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов на заседании парламентских комитетов в рамках обсуждения проектов государственного и сводного бюджетов на 2018 год.

Министр отметил, что с проблемами столкнулись некоторые вкладчики банков, лицензии которых были аннулированы. «Все выплаты по застрахованным вкладам произведены. Депутат Вахид Ахмедов предлагает Счетной палате проверить Фонд страхования вкладов. Это нормально. Я повторяю, что для возвращения сбережений мы выделили достаточно средств из государственного бюджета. Это касается вкладчиков не только государственных, но и частных банков. Речь идет только о застрахованных вкладах. Мы защищаем интересы граждан в соответствии с международной практикой», - сказал С.Шарифов.

Министр не согласился с мнением депутата Захида Оруджа о том, что все деньги идут на погашение внешних заимствований МБА: «Внешние обязательства перед кредиторами МБА надо было выполнить. В противном случае банк мог столкнуться с дефолтом, отрицательные последствия которого известны. Поэтому государство взяло на себя обязательства МБА. В результате этого наш внешний долг вырос на 2,4 миллиардов долларов. Но тем самым мы сняли этот груз, нависшая над Международным банком угроза устранена и сегодня его рейтинги улучшаются».