Самир Шарифов о манате

2017-11-07 12:16 | www.oxu.az | 4

"В 2017 году Азербайджан достиг цели по обеспечению макроэкономической стабильности и завершению первого этапа процесса восстановления доверия населения к национальной валюте".

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов на заседании пяти парламентских комитетов в рамках обсуждения проекта государственного и сводного бюджетов на 2018 год.

По словам министра, этого удалось добиться благодаря политическим и экономическим мерам, проводимым под руководством главы государства.

Э.А.

