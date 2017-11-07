В результате нападения на телестанцию в Кабуле погибли двое человек (ОБНОВЛЕНО)

2017-11-07 13:52 | www.trend.az | 3

13:52 (UTC+4) По меньшей мере два человека погибли, еще 20 получили ранения при попытке захвата кабульской спутниковой телевизионной станции "Шамшад".

В настоящий момент телестанция возобновила вещание, нападение на нее отражено.

Директор "Шамшад ТВ" Абед Эхсас рассказал телеканалу Tolo News, что сотрудники находились в кабинетах, когда нападавшие вошли в здание в полицейской форме, передает агентство Интерфакс.

"Они бросили ручные гранаты в сторону наших охранников, а затем штурмовали новостные кабинеты и начали стрелять во всех, кто попадался на их пути", - сообщил Эхсас. По его словам, большая часть персонала спаслась, выпрыгнув из окон.

Отвечая на вопрос, поступали ли перед нападением предупреждения, или угрозы в адрес телеканала, Эхсас заявил, что не получал никаких подобных сообщений.

Официальные власти пока не комментируют произошедшее, однако местные СМИ сообщают о, по крайней мере, двух погибших, включая одну женщину - сотрудницу телеканала, а также о ранении не менее 20 человек.

Ни одна из экстремистских групп не взяла на себя ответственность. Талибы отвергли причастность к нападению.

10:57 (UTC+4) Вооруженные боевики атаковали телевизионную станцию Shamshad в столице Афганистана Кабуле, передает РИА Новости cо ссылкой на местный телеканал 1TV.

Утром во вторник поступили сообщения о взрыве в Кабуле, за ним последовала стрельба. Сотрудник телестанции Хашмат Станикзай рассказал 1TV, что видел, как несколько его коллег погибли или получили ранения. По его словам, в здание проникли трое нападавших.

Тем временем, источник в силах безопасности сообщил телеканалу, что взрыв был осуществлен террористом-смертником, после чего в здание зашли двое боевиков, переодетые в полицейскую форму.

Уточняется, что в настоящее время телеканал Shamshad прекратил вещание. Также сообщается, что боевики атаковали сотрудников сил безопасности с применением гранаты.