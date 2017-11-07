Мельников: Делегации Госдумы до конца года посетят Азербайджан

2017-11-07 14:46 | www.apa.az | 3

«До конца года Госдума направит делегации депутатов в Иран, Азербайджан, Турцию, Южную Корею и ряд других стран».

Как сообщает АПА со ссылкой на «РИА Новости», об этом заявил вице-спикер Госдумы России от КПРФ Иван Мельников.

«Я могу вам назвать перечень тех стран, с которыми принято решение, что до конца года соответствующие делегации поедут», — сказал Мельников журналистам во вторник.

По его словам, это Иран, Азербайджан, Турция, Молдова, Пакистан, Южная Корея и Сербия.