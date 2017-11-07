Кремль подтвердил предстоящий визит Эрдогана в Россию

2017-11-07 14:52 | www.apa.az | 4

В Кремле подтверждают предстоящий визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию.



Как сообщает АПА со ссылкой на «РИА Новости», речь идет о регулярных рабочих контактах, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Готовится встреча. Достаточно скоро. Мы готовим контакты президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Состоится очередная встреча и российско-турецкие переговоры. Вот, собственно, программа. Это регулярный рабочий контакт двух президентов», — сказал он.

Напомним, последний визит Эрдогана в Россию состоялся 3 мая 2017 года. Тогда лидеры двух стран в Сочи обсуждали вопросы двусторонней повестки дня, актуальные международные проблемы.