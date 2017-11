Поцелуй Кейт Уинслет и другие подробности премии Hollywood Film Awards – ФОТО

В Беверли-Хиллз прошла 21-я церемония вручения премии Hollywood Film Awards, на которой за профессиональные успехи были награждены многие звезды Голливуда. Наряды гостей мы уже оценили, и пришло время поговорить о победителях.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Церемония награждения оказалась очень эмоциональной: участники шоу произносили у микрофона речи, радовались наградам и успехам друг друга. Актриса Кейт Уинслет была настолько восхищена работой актрисы Эллисон Дженни в фильме "Я, Тоня" (I, Tonya), что поцеловала коллегу на сцене.

Перед неожиданным для всех моментом шоу Кейт в своей речи сказала, что восхищается Эллисон и хотела бы поцеловать ее когда-нибудь. Услышав это, Дженни поднялась на сцену и ответила:

"Это произойдет сейчас".

Анджелина Джоли одну за другой продолжает получать награды за свой фильм "Сначала они убили моего отца" (First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers). На этот раз режиссерская работа актрисы победила в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Победители 21-й премии Hollywood Film Awards:

"За выдающиеся достижения в карьере" – Гари Олдман

"Лучший актер" – Джейк Джилленхол, "Сильнее" (Stronger)

"Лучшая мужская роль второго плана" – Сэм Рокуэлл, "Три биллборда на границе Эббинга, Миссури" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

"Лучшая актриса" – Кейт Уинслет, "Колесо чудес" (Wonder Wheel)

"Лучшая женская роль второго плана" – Эллисон Дженни, "Я, Тоня" (I, Tonya)

"Лучшая роль в комедии" – Адам Сэндлер, "Истории семьи Майровиц" (The Meyerowitz Stories)

"Прорыв года, актер" – Тимоти Чаламет, "Зови меня своим именем" (Call Me by Your Name)

"Прорыв года, актриса" – Мэри Джей Блайдж, "Ферма "Мадбаунд" (Mudbound)

"Открытие года" – Джейми Белл, "Кинозвезды не умирают в Ливерпуле" (Film Stars Don't Die in Liverpool)

"Лучший актерский ансамбль" – "Я, Тоня" (I, Tonya)

"Лучший фильм на иностранном языке" – Анджелина Джоли и Лун Ун "Сначала они убили моего отца" (First They Killed My Father)

"Лучшая песня" – Дайан Уоррен, Андра Дэй, Common, Stand Up for Something, саундтрек к фильму "Маршалл" (Marshall)

"Лучший анимационный фильм" – "Тайна Коко" (Coco)

"Лучший режиссер" – Джо Райт, "Темные времена" (Darkest Hour)

"Лучший сценарист" – Скотт Нейстадтер и Майкл Х. Уэбер, "Горе-творец" (The Disaster Artist)

