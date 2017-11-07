Будут ли повышены тарифы на электричество и воду в Азербайджане?

2017-11-07 14:06 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Правительство Азербайджана не планирует повышать тарифы на электроэнергию и воду с целью улучшения финансового положения двух профильных государственных ведомств - "Азеришыг" и "Азерсу".

Как сказал во вторник министр финансов Самир Шарифов на заседании пяти парламентских комитетов в рамках обсуждения проекта государственного и сводного бюджетов на 2018 год, правительство не может пойти на такой шаг, потому что это может вызвать недовольство населения и ухудшить их финансовое положение.

Именно поэтому, добавил министр, правительство в следующем году выделит из госбюджета субсидии в размере 55 миллионов манатов для "Азеришыг" и 22 миллиона манатов для "Азерсу".

"Мы должны пойти на компромисс", - сказал он.

(Автор: Азад Гасанли)