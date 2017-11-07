В платежных терминалах доступны налоговые платежи 13 муниципалитетов Азербайджана

2017-11-07 14:12 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Оплата налогов 13 муниципальных органов доступны в платежных терминалах eManat, сказали Trend во вторник в компании Modenis (владелец сети терминалов eManat).

Муниципальные платежи доступны жителям бакинских поселков Балаханы, Бильгя, Бакиханово, Баладжары, Кюрдаханы, Маштаги, Пиршаги, Сабунчи, Забрат, а также жителям Насиминского, Низаминского, Ясамальского районов города Баку и населению города Хырдалан.

Посредством терминалов можно оплатить муниципальные налоги на имущество, землю, а также гостиничные, туристические услуги и так далее.

В настоящее время продолжаются работы по подключению к системе eManat и других муниципалитетов столицы, а в перспективе в систему будут интегрированы муниципалитеты районов Азербайджана.

Общее число платежных терминалов eManat по республике превышает две тысячи. Они установлены в общественных местах (бизнес-центры, залы ожидания вокзалов и аэропортов, торговые центры и т.д.).

Терминалы eManat предназначены для оплаты коммунальных услуг, услуг стационарной и мобильной телефонии, интернета, кабельного телевидения, приема платежей по банковским кредитам и других.

В настоящее время на рынке платежных терминалов Азербайджана представлены также терминалы MilliÖN, ExpressPay и EasyPay.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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