Самир Шарифов: Армения старалась помешать привлечению кредитов для БТК

2017-11-07 14:15 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Армения старалась помешать привлечению кредитов для проекта строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Об этом во вторник сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов на заседании пяти парламентских комитетов в рамках обсуждения проекта государственного и сводного бюджетов на 2018 год.

По словам министра, это объясняет, почему международные финансовые организации не стали выделять кредиты для этого проекта: "Причина не в том, что международные финансовые организации считают БТК неэффективным проектом, а из-за того, что наш недоброжелательный сосед старался помешать реализации проекта".

В связи с этим, добавил министр, глава государства принял решение, что проект будет финансироваться за счет средств страны.

Напомним, что 30 октября в Бакинском международном морском торговом порту состоялась торжественная церемония по случаю открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

В церемонии приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган, главы правительств - Казахстана Бакытжан Сагинтаев, Грузии Георгий Квирикашвили, Узбекистана Абдулла Арипов, а также делегации Таджикистана и Туркменистана.

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

(Автор: Азад Гасанли)