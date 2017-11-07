Самир Шарифов: Армения старалась помешать привлечению кредитов для БТК

2017-11-07 14:15 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Армения старалась помешать привлечению кредитов для проекта строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК).
Об этом во вторник сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов на заседании пяти парламентских комитетов в рамках обсуждения проекта государственного и сводного бюджетов на 2018 год.
По словам министра, это объясняет, почему международные финансовые организации не стали выделять кредиты для этого проекта: "Причина не в том, что международные финансовые организации считают БТК неэффективным проектом, а из-за того, что наш недоброжелательный сосед старался помешать реализации проекта".
В связи с этим, добавил министр, глава государства принял решение, что проект будет финансироваться за счет средств страны.
Напомним, что 30 октября в Бакинском международном морском торговом порту состоялась торжественная церемония по случаю открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.
В церемонии приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган, главы правительств - Казахстана Бакытжан Сагинтаев, Грузии Георгий Квирикашвили, Узбекистана Абдулла Арипов, а также делегации Таджикистана и Туркменистана.
Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.(Автор: Азад Гасанли)