Рамин Гулузаде встретится с гражданами

2017-11-07 12:38 | www.oxu.az | 5

Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде 14 ноября в 12:30 примет граждан в городе Евлах.

Как передает Oxu.Az, на прием смогут попасть жители Евлахского, Тертерского, Агдамского и Бардинского районов.

Министр ответит на интересующие граждан вопросы о качестве оказываемых населению услуг в сфере телекоммуникаций, интернета, радио, телевидения и связи, культуры обслуживания.

Граждан просят написать на электронную почту mincom@mincom.gov.az, обратиться в Call-центр «1655» или позвонить по номеру (994 12) 598 38 18 (звонок из регионов бесплатный) для записи на прием.

A.M.

