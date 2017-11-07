Силовики ликвидировали племянника лидера «Джаиш-и-Мохаммад»

2017-11-07 12:41 | www.oxu.az | 3

Индийские силовики ликвидировали троих боевиков террористической группировки «Джаиш-и-Мохаммад», в том числе племянника лидера организации Масуда Азхара, в штате Джамму и Кашмир, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

В Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ — армии двух государств разделяет линия контроля.

Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов, Исламабад эти обвинения отрицает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.

Группировка «Джайш-и-Мухаммад» действует на территории Кашмира, где ее члены борются за отделение региона от Индии. Она входит в список террористических организаций ООН. Индия считает группировку причастной к ряду терактов на территории страны и добивается включения Советом безопасности ООН Масуда Азара в список террористов.

Н.Г.