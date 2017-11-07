Путин и Трамп на саммите АТЭС, скорее всего, обсудят проблему КНДР – Песков

2017-11-07 14:20 | www.trend.az | 4

Президенты России и США - Владимир Путин и Дональд Трамп - обязательно переговорят во время саммита АТЭС во Вьетнаме (10-11 ноября), но детали беседы пока не определены, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Детали возможной встречи по-прежнему находятся в проработке, в любом случае оба президента будут находиться в Дананге, и возможность переговорить так или иначе, безусловно, у них будет", - сказал представитель Кремля.

По его словам, "очевидно, что они [главы РФ и США] обменяются мнениями по наиболее острым вопросам, к коим относится ситуация на Корейском полуострове". Сам Песков отказался давать оценку ситуации вокруг КНДР. "Давайте все-таки дождемся контактов наших глав государств", - предложил он.

Напряженность на Корейском полуострове сохраняется из-за активного развития КНДР ракетной и ядерной программ, а также военных маневров США и их союзников в регионе. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября осуществила еще два пуска ракет, которые пролетели над территорией Японии, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда. Совет Безопасности ООН в связи с этим резко ужесточил режим международных санкций в отношении КНДР.

Трамп в эти дни наносит визиты с страны региона, уже провел переговоры в Японии и Республике Корея, с руководителями которых обсуждал проблему КНДР.