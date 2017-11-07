Президент Ильхам Алиев: Работа по Соглашению о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ЕС продвигается в очень положительном направлении (ФОТО) (версия 2)

2017-11-07 14:30 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял делегацию послов по особым поручениям "Восточного партнерства" ЕС.

Посол по особым поручениям в «Восточном партнерстве» ЕС от Эстонии, председательствующей в настоящее время в Совете ЕС, Яан Рейнхольд передал Президенту Ильхаму Алиеву приветствия премьер-министра Эстонии Юри Ратаса. От имени руководства ЕС и всех участвующих в приеме послов он сказал, что представляемая им структура уделяет особое внимание связям с Азербайджаном, и сотрудничество Азербайджана и ЕС развивается в очень положительном ключе. Яан Рейнхольд отметил, что в связи с новым Соглашением достигнуто заметное продвижение, и ЕС и дальше будет прилагать усилия в этом направлении. В связи с саммитом «Восточного партнерства», который состоится в ближайшее время в Брюсселе, посол отметил, что ЕС полностью привержен «Восточному партнерству» и связанным с этим партнерством проектам, и высоко оценивает это сотрудничество. Дипломат еще раз подчеркнул, что связи ЕС и Азербайджана позитивно и динамично развиваются.

Коснувшись последнего визита Президента Азербайджана в Брюссель, Яан Рейнхольд подчеркнул, что представляемая им структура придает большое значение этому визиту, и не случайно, что на следующий день визита начались переговоры по новому Соглашению. Также он сказал, что сотрудничество ЕС и Азербайджана опирается на прочные основы с точки зрения полного использования существующего потенциала. Посол отметил важность развития, достигнутого Азербайджаном в сфере демократических реформ, и большую ценность опыта, накопленного страной в сферах свободы религии, толерантности и межкультурного диалога. Яан Рейнхольд сказал, что, в частности, большое значение имеет стратегическое сотрудничество в энергетической сфере.

Глава государства выразил признательность за мнения, высказанные в связи с отношениями между ЕС и Азербайджаном.

Коснувшись своего визита в Брюссель в феврале этого года, Президент Ильхам Алиев отметил, что этот визит сыграл большую роль в рамках «Восточного партнерства» и в целом в развитии связей с Еврокомиссией. Глава государства подчеркнул важность инициативы «Восточного партнерства» с точки зрения расширения связей между ЕС и Азербайджаном. Президент Ильхам Алиев оценил подписание Азербайджаном документов по стратегическому партнерству с более чем десятью странами-членами организации как хороший показатель связей.

Коснувшись Соглашения между Азербайджаном и ЕС, глава государства заявил, что работа в этом направлении также продвигается в очень положительном направлении.

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