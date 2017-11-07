У берегов Италии нашли 26 тел изнасилованных девушек

2017-11-07 15:31 | www.apa.az | 5

Правоохранительные органы Италии расследуют обнаружение 26 нигерийских девочек-подростков.

Как сообщает АПА со ссылкой на gazeta.ru, предполагается, что они подверглись сексуальному насилию, а затем были убиты, когда пытались пересечь Средиземное море.

В порту Салерно допрашиваются пять мигрантов. По данным итальянских СМИ, погибшим было от 14 до 18 лет. Их доставили на берег на испанском военном корабле вместе с 375 беженцами, которых подбирали в море.

Прокуратура Солерно открыла уголовное дело по факту насильственной смерти.

Ранее ЕС пообещал помощь Италии для контроля над потоками мигрантов.