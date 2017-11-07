Сиявуш Новрузов: Депутатам надо повысить зарплаты

2017-11-07 12:48 | www.oxu.az | 4

"Зарплаты депутатов должны быть повышены".

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом заместитель исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан», председатель комитета Милли Меджлиса по вопросам общественных объединений и религиозных структур Сиявуш Новрузов сказал в ходе обсуждения госбюджета 2018 года на совместном заседании парламентских комитетов.

Он заявил, что зарплата членов Милли Меджлиса ниже зарплаты районных прокуроров и начальников полиции:

«Большинство работ осуществляет Милли Меджлис. Также здесь есть работники, которые работают больше нас. Следует повысить им зарплату».

Э.А.

