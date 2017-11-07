Сиявуш Новрузов: Структуру госбюджета Азербайджана следует изменить

2017-11-07 14:34 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Структуру государственного бюджета Азербайджана следует изменить, считает заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан", председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным организациям, депутат Сиявуш Новрузов.

"Мы уже 20 лет утверждаем в парламенте государственный бюджет. Каждый раз одно и то же: где-то сокращаем [финансирование], где-то увеличиваем", - сказал Новрузов, выступая на заседании пяти парламентских комитетов в рамках обсуждения проекта государственного и сводного бюджетов на 2018 год.

По мнению депутата, структура госбюджета должна отличаться от той, что была в эпоху социализма: "Мы должны формировать госбюджет на основе новых ценностей".

Новрузов также отметил, что цену на нефть, заложенную в бюджете, необходимо снижать, а не повышать.

"В прошлом году мы сформировали государственный бюджет на основе стоимости нефти в размере 25 долларов за баррель, потом мы повысили этот показатель до 40 долларов. На 2018 год мы определили цену на нефть в размере 45 долларов. Министерства экономики и сельского хозяйства отчитываются о развитии [в различных сферах]. Если эти сферы приносят доходы, то мы должны добиться еще большего развития этих сфер, а не повышать заложенную в бюджет цену на нефть. А доходы от нефти необходимо накапливать в Государственном нефтяном фонде (SOFAZ)", - сказал депутат.

(Автор: Азад Гасанли)