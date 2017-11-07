В Баку стартовал İT-проект для девушек с нарушением слуха и речи (ФОТО)

2017-11-07 14:40 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В Баку стартовал İT-проект для девушек с нарушением слуха и речи (“Nitq və eşitmə məhdudiyyətli qızlar üçün İKT təlimləri”), который реализуется при финансовом содействии Фонда молодежи при Президенте Азербайджана организацией ASAN Könüllülər, Учебно-образовательным центром е-правительства, IT STEP академией и Femmes Digitales (İT -клуб женщин Азербайджана), сообщили Trend Life в пресс-службе ASAN Könüllülər.

В проекте принимают участие девушки с нарушением слуха и речи от 16 до 30 лет. Автор идеи проекта Турана Гасымова отметила, что главная цель – овладение навыками İT- технологий людей с ограниченными физическими возможностями, с целью дальнейшего усвоения программ на профессиональном уровне, интеграции в общество.

В рамках проекта будет проведено двенадцать занятий по базовым и офисным программам, графическому дизайну, кодировке, робототехнологии, е-правительства и т.д. Участники проекта будут отмечены сертификатами, а лучшие обеспечены работой в различных компаниях.

Было отмечено, что нарушения слуха и речи не препятствуют работе на компьютере. Практически вся информация поступает с экрана, а звуковое сопровождение является дополнительным и, в общем-то, необязательным. С другой стороны, цифровые технологии позволяют компенсировать и преодолеть ограничения, связанные со снижением слуха, частичной или полной глухотой, расстройствами речи. Современные слуховые аппараты, как носимые, так и имплантируемые, являются специализированными микрокомпьютерами. Домашний компьютер, помимо всего прочего - универсальный проигрыватель музыки и видео. Для людей с ограничениями по слуху он предоставляет интересные возможности: подключение некоторых моделей слуховых аппаратов к аудиовыходу, воспроизведение фильмов с субтитрами. Существует целый ряд программ, разработанных для людей с особенностями слуха и речи. Они помогают осваивать язык жестов, чтение по губам, корректировать недостатки речи. Работать с такими программами можно и самостоятельно, и с участием сурдопедагога.

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(Автор: Вугар Иманов)