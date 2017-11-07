Прогноз погоды от синоптиков

2017-11-07 12:53 | www.oxu.az | 4

В среду, 8 ноября, в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, местами дожди. Северный ветер временами усилится.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 9-13, днем - 15-17, в Баку ночью 10-12, днем - 15-17 градусов тепла. Атмосферное давление превысит норму и составит 767 мм ртутного столба. Относительная влажность - 70-80%.

Министерство предупреждает, что вечером 8 ноября и 9 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается нестабильная погода, временами дожди, порой интенсивные. Северо-западный ветер местами временно усилится. Температура воздуха понизится на 3-5 градусов.

В районах Азербайджана ожидаются дожди, ливни. Будет дуть переменчивый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 5-10, днем - 15-19, в горах ночью - 0-5, днем - 5-10 градусов тепла.

A.M.

