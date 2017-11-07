Митинг под Радой: Полиция усилила меры безопасности

2017-11-07 13:00 | www.oxu.az | 3

В Киеве сегодня под стенами Верховной Рады полиция усилила меры безопасности в связи с митингом.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что меры безопасности более серьезные, чем те, которые проводились три недели назад.

В палаточном городке сегодня, 7 ноября, готовят мирную акцию протеста. Как сообщал УНИАН ранее, с 17 октября возле здания Верховной Рады проходит акция, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, внести изменения в избирательное законодательство, а также создать Антикоррупционный суд. Позже они также потребовали принять закон об импичменте президента. Активисты установили палаточный городок, в частности, на проезжей части ул. Грушевского. После того несколько раз возникали стычки между полицейскими и митингующими.

Н.О.