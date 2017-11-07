На Мадагаскаре число заразившихся чумой достигло почти двух тысяч человек

2017-11-07 14:44 | www.trend.az | 4

Количество случаев заражения чумой на Мадагаскаре достигло почти двух тысяч человек, заявила во вторник пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Фадела Чаиб, передает РИА Новости.

По данным на 3 ноября зарегистрировано 1947 случаев заражения чумой и 143 смерти от заболевания, в основном от легочной чумы. Мы видим снижение в количестве новых случаев заболевания. Это хорошие новости. Однако необходимо оставаться бдительными", — сказала она.

Чаиб отметила, что за прошедшую неделю было зарегистрировано 41 случай заражения и 3 смерти от чумы. Однако на данный момент не отмечены случая заражения чумой за пределами Мадагаскара.