Объем операций по купле-продаже вне аукциона на межбанковском валютном рынке достиг 812 млн. долларов

2017-11-07 15:55 | www.apa.az | 6

За первые 9 месяцев 2017 года со стороны Центрального банка Азербайджана проведены 72 валютных аукциона в связи с организацией продажи валюты Государственным нефтяным фондом.

Как передает АПА-Экономикс, об этом говорится в обзоре Центрального банка Азербайджана за январь-сентябрь 2017 года. В обзоре говорится, что за первые 9 месяцев 2017 года объем продажи иностранной валюты ГНФАР составил 2 млрд. 486 млн. долларов, что на 37,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. За отчетный период объем операций по купле-продаже вне аукциона на межбанковском валютном рынке достиг 811,7 млн. долларов.