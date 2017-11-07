Заявление Совбеза ООН по Мьянме – ВИДЕО

2017-11-07 13:10 | www.oxu.az | 4

Заявление по ситуации в Мьянме принял в понедельник вечером единогласно Совет Безопасности ООН. В нём осуждается насилие в штате Ракхайн, вызвавшее исход местных мусульман народности рохинджа: с конца августа в соседнюю Бангладеш бежали более 600 тысяч человек, передает Oxu.Az со ссылкой на euronews.

“Совет безопасности ООН призывает правительство Мьянмы обеспечить прекращение дальнейшего чрезмерного применения военной силы в Ракхайне, восстановить гражданскую администрацию и уважать верховенство права, предприняв немедленные шаги по выполнению своих обязательств по соблюдению прав человека”, - заявил постпред председательствующей в этом месяце в Совбезе Италии Себастьяно Карди.

Постпред Мьянмы в ООН Хау До Суан раскритиковал принятое заявление по ситуации в его стране и положению народности рохинджа.

“Мы глубоко обеспокоены принятием заявления председателя по ситуации в Мьянме. Мы считаем, что его текст должен был быть сбалансированным и отражать реальность. Но в нём не даётся достаточной оценки усилиям правительства Мьянмы по решению проблем в штате Ракхайн. Это заявление осуждает государство-член ООН на основе обвинений и искажении реальности”, - сказал дипломат, отметив, что документ “не поможет разрешить ситуацию, а лишь приведет к дальнейшей поляризации и эскалации напряженности среди разных религиозных сообществ в стране и за ее пределами”.

В конце августа исламские боевики из числа рохинджа напали на пограничные и полицейские посты в Ракхайне. В результате этой атаки и ответных действий силовиков Мьянмы до начала ноября были убиты несколько сотен человек.

Заявление Совбеза стало первым документом по Мьянме за последние 10 лет. Сообщается, что СБ “намерен“и далее внимательно следить за ситуацией в Мьянме”, поручив генсеку ООН в течение месяца доложить о дальнейшем развитии ситуации в Мьянме после выдвижения властям страны конкретных требований.

Н.О.