Автомобиль угнали и продали по частям

2017-11-07 13:20 | www.oxu.az | 3

В Евлахе задержан автомобильный мастер, сменивший номер кузова автомобиля.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве внутренних дел, в ночь на 3 ноября житель Имишлинского района Аббас Абышлы обратился в Отделение полиции Евлахского района и сообщил об угоне своего автомобиля «Нива».

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что автомобиль находится в одном из цехов по ремонту автомобилей.

В ходе обыска в цехе, принадлежащего жителю села Салахлы Акберу Исмайлову, был обнаружен автомобиль «Нива» с измененным номером кузова.

А.Исмайлов в качестве подозреваемого был доставлен в Отделение полиции.

Выяснилось, что автомобиль угнал житель Газахского района, который заплатил 200 манатов за смену номера кузова.

По факту возбуждено уголовное дело, продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

A.M.

