В Кабуле остановили атаку боевиков на телестанцию

2017-11-07 14:47 | www.trend.az | 5

Атака на телестанцию Shamshad в афганской столице остановлена, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал 1TV.

Утром во вторник поступили сообщения о взрыве в Кабуле, за которым последовала стрельба. Как сообщил источник в силах безопасности, взрыв был осуществлен террористом-смертником, после чего в здание телестанции зашли двое боевиков, переодетые в полицейскую форму. Позже в афганском МВД завили, что нападавших было двое или трое.

Во время атаки телеканал Shamshad TV прекратил вещание, сейчас оно восстановлено.

Известно о как минимум одной погибшей в ходе нападения, поступали сообщения о 20 раненых. При атаке пострадал также главный редактор Shamshad Абед Эхасас. Он рассказал телеканалу Tolo, что боевики стреляли во всех, кого видели.

Как сообщают местные СМИ, ответственность за атаку взяли на себя боевики террористической группировки ИГ.