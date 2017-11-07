Самир Шарифов: Ни один вкладчик Международного банка Азербайджана не пострадал в процессе его оздоровления (версия 2)

2017-11-07 14:57 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Ни один вкладчик Международного банка Азербайджана (МБА) не пострадал в результате процедуры его оздоровления.

Об этом сказал во вторник министр финансов Азербайджана Самир Шарифов на заседании пяти парламентских комитетов в рамках обсуждения проекта государственного и сводного бюджетов на 2018 год.

"Создается такое впечатление, будто все деньги государства идут на покрытие долгов Международного банка Азербайджана перед зарубежными кредиторами. Это не так. МБА должен был выполнить свои обязательства перед кредиторами, иначе был бы объявлен его дефолт. Затем началась бы процедура банкротства банка и могли бы возникнуть проблемы с защитой прав населения и компаний, являющихся клиентами МБА. Взяв на себя обязательства банка, правительство выбрало единственный правильный путь. Да, это привело к увеличению нашего внешнего долга на 2,4 миллиарда долларов, но [благодаря проведенным мерам] сегодня ситуация в банке улучшается и, считаю, что МБА уже может продолжить свою работу в нормальном режиме", - сказал министр, добавив, что взяв на себя долг банка, правительство смогло сэкономить 300 миллионов долларов.

Министр добавил, что не стоит придумывать конспирологических теорий в отношении Международного банка Азербайджана: "Всем известны, что и почему произошло с МБА, в связи с этим ведутся судебные разбирательства".

Шарифов напомнил, что за последние 12 лет банковский сектор Азербайджана впервые столкнулся с кризисом: "У наших соседей сегодня такие же проблемы. Казахстан до сих пор не может справиться с банковским кризисом, начавшимся в 2008 году, а в России даже закрылся четвертый крупнейший банк страны. Мы не можем сказать, что решили все проблемы сектора, но работаем над этим".

Международный банк Азербайджана находится на стадии оздоровления с июля 2015 года, что связано с подготовкой к приватизации принадлежащих государству акций банка. Для восстановления финансовой позиции банка его проблемные активы перешли к ЗАО Aqrarkredit. В обмен на проблемные активы НБКО обеспечивает МБА ликвидными средствами.

Летом кредиторы банка приняли план добровольной реструктуризации его валютных обязательств. По итогам реструктуризации был произведен обмен текущих обязательств банка в иностранной валюте в размере около 3,34 миллиарда долларов на новые облигации банка и государства, а кредиторам, правомочным по старшему и субординированному долгу, были выплачены средства в виде начисленных, но невыплаченных процентов за период с 10 мая по первое сентября 2017 года.

Международный банк Азербайджана действует с 1992 года. Свыше 90 процентов акций банка принадлежат государству.

(Автор: Азад Гасанли)