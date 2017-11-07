Обнародована дата начала трансплантации в Азербайджане больным роговицы глаза

2017-11-07 13:39 | www.oxu.az | 6

"В течение ближайших нескольких недель в Азербайджане начнется трансплантация больным роговицы глаза".

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом журналистам заявила ведущий научный работник Национального офтальмологического центра им. академика Зарифы Алиевой Фарах Абдулалиева.

По ее словам, в настоящее время более 3000 больных, которые находятся на учете в центре, требуется пересадка роговицы глаза:

"До 20% больных - дети, остальную часть составляют взрослые. На первом этапе роговица будет пересажена тем, кто нуждается в срочной операции".

Ф. Абдулалиева подчеркнула что роговицы в Азербайджан планируется привозить из Ирана, США и России:

"С банками доноров этих стран проведены переговоры и получено согласие".

Она отметила, что в настоящее время идет работа с документацией и в течение ближайшей недели осуществится привоз в Азербайджан роговицы:

"Операции наряду с центром будут проводится в Республиканском лечебно-диагностическом центре".

Отметим, что 3 ноября президент Ильхам Алиев подписал указ "О дополнительных мерах в сфере регулирования оборота вещей, ограниченных в гражданском обороте". По указу, разрешен ввоз в страну роговицы глаза.

Э.А.

