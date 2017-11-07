Министры обороны стран НАТО обсудят ядерную угрозу со стороны КНДР

2017-11-07 15:01 | www.trend.az | 4

Министры обороны НАТО обсудят в среду проблему ядерной угрозы со стороны КНДР.

Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг в преддверии встречи министров стран альянса 8-9 ноября, передает ТАСС.

"В среду к нам присоединится глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини, и мы обсудим глобальные угрозы, в частности угрозу со стороны КНДР", - сказал он.

По словам Столтенберга, КНДР представляет угрозу "нашим членам и режиму нераспространения ядерного оружия". "Эти глобальные угрозы требуют глобального реагирования. У нас есть силы и средства, а также решимость реагировать на любое проявление агрессии", - добавил генсек.

Напряженность на Корейском полуострове сохраняется из-за активного развития КНДР ракетной и ядерной программ, а также военных маневров США и их союзников в регионе. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября осуществила еще два пуска ракет, которые пролетели над территорией Японии, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда. Совет Безопасности ООН в связи с этим ужесточил режим международных санкций в отношении КНДР.