Президент Азербайджана принял делегацию во главе с министром финансов Афганистана (версия 2)

2017-11-07 15:03 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял делегацию во главе с министром финансов Афганистана Эклилем Ахмедом Хакими.

Отметив наличие крепких связей партнерства между двумя странами, глава государства сказал, что сотрудничество сторон уже охватывает такую важную сферу, как политический диалог, и другие направления.

Подчеркнув важность встреч между главами государств для развития двусторонних отношений стран, Президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил визит Президента Афганистана Мухаммеда Ашрафа Гани в Азербайджан и встречи с ним на различных международных мероприятиях. Глава государства выразил надежду на полную реализацию договоренностей, достигнутых на встречах высокого уровня и переговорах.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан поддерживает Афганистан, отметил значимость участия азербайджанских военнослужащих в миротворческой миссии в Афганистане и активной роли в логистическом обеспечении.

Глава государства также отметил важность расширения сотрудничества в сферах инвестирования и экономики.

Министр финансов Афганистана Эклиль Ахмед Хакими, в первую очередь, передал главе государства приветствия Президента Афганистана Мухаммеда Ашрафа Гани. Министр подчеркнул, что поддержка, оказываемая Азербайджаном его стране, высоко оценивается руководством и народом Афганистана. Он отметил, что основная цель его визита заключается в обсуждении вопросов, связанных с реализацией достигнутых договоренностей.

Глава государства выразил признательность за приветствия Президента Афганистана Мухаммеда Ашрафа Гани, попросил передать его приветствия Президенту Афганистана.

На встрече состоялся обмен мнениями по перспективам сотрудничества двух стран.