В Лерике автомобиль выехал с дороги и перевернулся, 4 человека получили травмы

2017-11-07 16:13 | www.apa.az | 5

Как сообщает южное бюро АПА, на автомагистрали Лерик-Оранд водитель легкового автомобиля марки «ВАЗ», житель села Оранд Азимов Исабала Сарыбала оглу потерял управление, в результате чего транспортное выехало с дороги и перевернулось.

В результате ДТП водитель и находившиеся в автомобиле пассажиры – Гамидов Мусеиб Гафар оглу, его брат Рамиль и еще один человек, личность которого пока не установлена, были госпитализированы в Лерикскую центральную районную больницу. После оказания первой медицинской помощи они были отправлены в Лянкяранскую ЦРБ ввиду тяжелого состояния.

По факту ведется расследование.