Верховная Рада отказалась уволить Авакова

2017-11-07 16:15 | www.apa.az | 5

Депутаты Верховной Рады не поддержали постановление номер 5041 об увольнени Арсена Авакова с должности министра внутренних дел Украины. Как сообщает АПА со ссылкой на lenta.ru, за решение высказался 31 парламентарий при необходимых 226 голосах.

Против увольнения Авакова проголосовали 102 депутата, 56 воздержались, 108 человек не голосовали. Министра при рассмотрении вопроса в сессионном зале не было.

Два постановления об увольнении Авакова были зарегистрированы в украинском парламенте 2 ноября. Автором первого стал внефракционный депутат Юрий Левченко. Инициатором второго выступил представитель фракции «Блока Петра Порошенко» Сергей Каплин, он потребовал отстранить Авакова на время проведения НАБУ расследования по так называемому делу о рюкзаках, связанному с его сыном Александром.

В тот же день Соломенский районный суд Киева решил не арестовывать Александра Авакова по так называемому делу о рюкзаках. Сын главы МВД был задержан 31 октября.

В январе 2016 года было опубликовано видео, на котором мужчина, похожий на Авакова-младшего, ведет переговоры об организации закупки рюкзаков для МВД Украины с человеком, похожим на бывшего замглавы ведомства Сергея Чеботаря. Рюкзаки действительно были приобретены, однако их закупочная цена оказалась в шесть раз выше рыночной.