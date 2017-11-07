В Азербайджане начнутся операции по трансплантации роговицы глаза

2017-11-07 15:26 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В ближайшие недели в Азербайджане начнут осуществлять операции по трансплантации роговицы глаза, сказала во вторник журналистам ведущий научный сотрудник Национального офтальмологического центра имени академика Зарифы Алиевой Фарах Абдулалиева.

По словам ведущего научного сотрудника, в настоящее время в Национальном офтальмологическом центре на учете состоит более трех тысяч пациентов ожидающих трансплантацию роговицы глаза, 20 процентов из них дети.

Ф.Абдулалиева отметила, что роговицу глаза планируется ввозить в Азербайджан из США, Ирана и России. «Были проведены переговоры и достигнута договоренность с банками-донорами из этих стран. В ближайшие недели начнется импорт роговицы глаза в Азербайджан», - отметила ведущий научный сотрудник.

Ф.Абдулалиева добавила, что на первом этапе роговица глаза будет трансплантирована пациентам, которые нуждаются в срочной операции. Операции будут осуществляться в Центре.

Напомним, что ранее Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ «О дополнительных мерах в сфере регулирования оборота предметов, гражданский оборот которых ограничен» от 12 сентября 2005 года.

Согласно изменениям, к «Списку центральных органов исполнительной власти, выдающих специальное разрешение на оборот предметов, которые могут принадлежать определенным участникам гражданского оборота и оборот которых допускается на основании специального разрешения (с ограниченным гражданским оборотом)» добавляется часть 18.

18. Роговая оболочка глаза министерство здравоохранения Азербайджанской Республики

Таким образом, в Азербайджане дано разрешение на ввоз в страну роговицы глаза.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)