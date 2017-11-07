Бактрансагентство представило в Кабмин предложения по устранению пробок

2017-11-07 15:29 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Бакинское транспортное агентство (БТА) продолжает анализировать, на каких территориях в Баку в часы пик наблюдается плотный транспортный поток, сообщили во вторник в агентстве.

В связи с этим была изучена ситуация на пересечении улиц Тебриза и Иззеддина Гасаноглу, подготовлены предложения по устранению имеющихся проблем.

Было установлено, что к пробкам на данном перекрестке в часы пик приводит то, что дорога, начинающаяся от ул. Гасаноглу в направлении ул. Тебриза, имеет две полосы движения, остановка на левой полосе транспортных средств, сворачивающих налево, движение сворачивающих налево и движущихся прямо транспортных средств в момент разрешающего сигнала светофора. В то же время отсутствие пешеходного перехода на ул. Тебриза не позволяет пешеходам безопасно переходить дорогу.

Специалисты БТА подготовили предложение по созданию специальной полосы в западном и восточном направлениях движения по ул. Гасаноглу для поворота налево и канала для движения транспортных средств, также сворачивающих налево. Также они предложили добавить на светофор специальную фазу для поворота налево и организовать пешеходный переход на ул. Тебриза.

В результате реализации этих предложений будут устранены пробки на улицах Гасаноглу и Тебриза, повысится уровень безопасности участников движения и будет обеспечен комфорт для пешеходов.

Предложения представлены в Комиссию по безопасности дорожного движения при Кабмине.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)