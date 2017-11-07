Сыну главы Nurgün Motors назначено наказание – ФОТО

2017-11-07 14:12 | www.oxu.az | 4

В Насиминском районном суде состоялся судебный процесс по делу сына главы группы компаний Nurgün Motors Нурхана Алиева.

Как передает Oxu.Az, на процессе под председательством судьи Эльмана Исаева было объявлено решение. Согласно решению, Н.Алиев приговорен к 15 суткам административного ареста.

Н.Алиев обвиняется по статье 535.1 (неподчинение приказу сотрудника полиции) Кодекса административных правонарушений.

В ночь с 5 на 6 ноября в Насиминском районе Баку произошел инцидент между сотрудниками дорожно-патрульной службы и пассажиром автомобиля. Пассажир автомобиля İnfiniti Нурхан Нуру оглы Алиев оскорбил сотрудников дорожно-патрульной службы. Он был доставлен в отделение полиции.

A.M.

