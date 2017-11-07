США продолжают содействовать лидерам ведущих стран в урегулировании нагорно-карабахского конфликта – Секута

2017-11-07 15:33 | www.trend.az | 4

БАКУ/Trend/ - США продолжают содействовать лидерам ведущих стран в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, сказал журналистам во вторник посол США в Азербайджане Роберт Секута.

«Я недавно был в Вашингтоне и обсудил с новым сопредседателем Минской группы ОБСЕ Эндрю Шефером возможные меры для продвижения процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Для мирного урегулирования конфликта мы продолжаем оказывать помощь лидерам ведущих стран», - сказал посол США.

Говоря о встрече президентов Азербайджана и Армении в Женеве, посол отметил, что это очень позитивный шаг и должно быть продолжение таких шагов.

«Сопредседатели продолжают работу в этом направлении. Ведется работа по встрече с министрами иностранных дел и продолжается работа для продвижения процесса вперед, чтобы достичь мирного урегулирования конфликта», - сказал Секута.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)