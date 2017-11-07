Министр обороны примет участие в заседании НАТО

2017-11-07 16:28 | www.apa.az | 4

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов отправится в Брюссель (Королевство Бельгия) для участия во встрече, которая состоится 9-го ноября на уровне министров обороны государств, вносящих вклад в миссию НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны Азербайджана, на заседании предусмотрено выступление министра обороны Азербайджана на тему вклада нашей страны в миссию поддержки международных миротворческих операций в Афганистане и двустороннего сотрудничества с Афганистаном в сфере обороны и безопасности.