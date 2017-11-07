Министр финансов ответил на заявление Сиявуша Новрузова

2017-11-07 14:30 | www.oxu.az | 4

Министр финансов Самир Шарифов прокомментировал высказывания председателя комитета по общественным объединениям и религиозным организациям, заместителя исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан» Сиявуша Новрузова, высказанные им при обсуждении госбюджета на 2018 год.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, С. Шарифов заявил, что не согласен с высказыванием, что «госбюджет Азербайджана не отличается от социализма, должен строиться на новых ценностях».

Министр прокомментировал и высказывание С. Новрузова «с учетом национальных и религиозных традиций Азербайджана уважать приглашенных на обсуждение лиц и не слишком углубляться».

С. Шарифов отметил, что многие годы посещает Милли Меджлис и никогда не чувствует себя там как гость:

«В Милле Меджлисе представлены члены правящей партии Ени Азербайджан, которую представляю я сам. Члены ПЕА составляют достаточное большинство в Милли Меджлисе и поддерживают государственную политику, предложения государства».

Министр также отметил, что Милли Меджлис может выдвинуть предложение об увеличении госбюджета: «В таком случае вопрос может быть рассмотрен».

A.M.

